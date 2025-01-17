بدرية طلبة توجه رسالة للمتطفلين على "السوشيال ميديا" وتعطي درسًا لهم

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن رسالة شديدة اللهجة ردت بها على بعض المتطفلين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يقومون بالتطفل على صفحاتها الرسمية على "السوشيال ميديا"، وقامت بإعطاء درسًا لهم.

ونشرت بدرية طلبة رسالتها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وكتبت: "صفحة الفنان دي بيته فاتح الباب للكل يجي ضيف محترم نرحب بيه ونحترم رأيه، يجي ضيف مش محترم نقفل الباب في وشه اللي يدخل الصفحة يدخل بأدب طالما المحتوى مش بيضر حد ومحدش دخلك الصفحة غصب عنك أنت دخلت بمزاجك، عايز تكتب تعليق علشان الناس تعرف أنك متدين وتعرف ربنا، ف ده تعمله على صفحتك".

وتابعت: "ولو فاهم أنك حتحاسب غيرك ف اللي بيحاسب العباد ربنا؟، اللي يعرف تعاليم دينه كويس هيفكر مليون مرة قبل ما يأذي، لو أنت شايف شخص مش كويس ممكن يكون عند ربنا أحسن منك، متعرفش مين عند ربنا أحسن من مين، يا أولياء الله الصالحين لمو أجنحتكم يا ملايكة".

وكان الظهور الأخير للفنانة بدرية طلبة، بحفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وحرصت بدرية طلبة على تهنئة ياسمين عبد العزيز وأطلقت عدد من الزغاريد وسط أجواء احتفالية.

وكانت آخر مشاركات الفنانة بدرية طلبة بمسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة الفنان أكرم حسني، وعرضت خلال العام الماضي ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، الفنانة بدرية طلبة تشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل "وتقابل حبيب" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

إحسان الترك: "بعت أملاكي وعربيتي عشان أقدر أعيش"

هاني شاكر: غير راضي عن تصرفات محمد رمضان وكلمته كتير بس مش بيسمع الكلام