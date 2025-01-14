15 صورة من العرض الخاص لفيلم "6 أيام" استعدادًا لعرضه بالسينمات

بالصور- كارمن سليمان تكشف عن حملها في أحدث جلسة تصوير مع زوجها

كتب- مروان الطيب:

تصوير- منى الموجي:

يشهد ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "6 أيام"، توافد أبطال وفريق عمل الفيلم، إلى جانب عدد من نجوم الوسط الفني، والذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وجاء من ضمن الحضور الفنان أمير صلاح الدين وزوجته، المخرج أمير رمسيس، وحرصوا على إلتقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

وتدور أحداث فيلم "6 أيام" في إطار دراما، حول يوسف وعالية اللذان يلتقيان بعد عدة سنوات من الفراق الذي فرض عليهما لظروف قهرية، وتجمع الصدفة بينهما مرة أخرى، بعد أن اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته، ويشارك ببطولة الفيلم مالك عماد، تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان.

يذكر أن، الفنانة اية سماحة تشارك الفنان أكرم حسني بطولة مسلسل "الكابتن" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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