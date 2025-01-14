بسمة بوسيل تخوض مغامرة القفز بالمظلات في دبي.. والجمهور: "ماعملهاش تامر حسني"

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15 صورة من العرض الخاص لفيلم "6 أيام" استعدادًا لعرضه بالسينمات

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، متابعيها على السوشيال ميديا، تجربتها المثيرة القفز بالمظلات، أثناء قضاء عطلتها في دبي.

ونشرت بسمة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت: بعض الأدرينالين".

وتفاعل المتابعين، مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تبارك الله عليكي"، "بسمة انتي قوية وماتخفيش من حد"، "انا لو مكانك يجي لي سكتة قلبية"، "عايزة أجربها بس هيغمى عليا"، "ماعملهاش تامر حسني"، "برافو عليكي يا بسمة".

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وطرحت بسمة بوسيل أحدث أغانيها بعنوان "لا ثواني"، من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري، مكس وماستر محمد رؤوف.

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