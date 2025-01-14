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بسمة بوسيل تخوض مغامرة القفز بالمظلات في دبي.. والجمهور: "ماعملهاش تامر حسني"

06:54 م الثلاثاء 14 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    بسمة بوسيل تخوض تجربة القفز بالمظلات
  • عرض 11 صورة
    بسمة بوسيل تخوض تجربة القفز بالمظلات
  • عرض 11 صورة
    بسمة بوسيل تخوض تجربة القفز بالمظلات
  • عرض 11 صورة
    بسمة بوسيل تخوض تجربة القفز بالمظلات
  • عرض 11 صورة
    بسمة بوسيل تخوض تجربة القفز بالمظلات
  • عرض 11 صورة
    بسمة بوسيل تخوض تجربة القفز بالمظلات
  • عرض 11 صورة
    بسمة بوسيل تخوض تجربة القفز بالمظلات
  • عرض 11 صورة
    بسمة بوسيل تخوض تجربة القفز بالمظلات
  • عرض 11 صورة
    بسمة بوسيل تخوض تجربة القفز بالمظلات
  • عرض 11 صورة
    بسمة بوسيل تخوض تجربة القفز بالمظلات
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، متابعيها على السوشيال ميديا، تجربتها المثيرة القفز بالمظلات، أثناء قضاء عطلتها في دبي.

ونشرت بسمة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت: بعض الأدرينالين".

وتفاعل المتابعين، مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تبارك الله عليكي"، "بسمة انتي قوية وماتخفيش من حد"، "انا لو مكانك يجي لي سكتة قلبية"، "عايزة أجربها بس هيغمى عليا"، "ماعملهاش تامر حسني"، "برافو عليكي يا بسمة".

وطرحت بسمة بوسيل أحدث أغانيها بعنوان "لا ثواني"، من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري، مكس وماستر محمد رؤوف.

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بسمة بوسيل دبي القفز بالمظلة
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