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نجمة كبيرة وعظيمة.. ماذا قال محمد الشرنوبي عن تعاونه مع أنغام في ألبومها الجديد؟"

06:38 م الثلاثاء 14 يناير 2025

محمد الشرنوبي وأنغام في احتفالية ألبومها الجديد تي

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كتب - معتز عباس:

أعرب المطرب محمد الشرنوبي، عن سعادته بالمشاركة في أغنية القلوب أسرار، ضمن أغاني ألبوم المطربة أنغام الجديد "تيجي نسيب".

وقال "الشرنوبي"، في تصريحات لـ القاهرة 24: "أنغام نجمة دايما متألقة وشاطرة وناجحة، وأنا كنت مبسوط أوي إني كنت جزء من الألبوم، ولحنت أغنية لنجمة كبيرة زي أنغام وشرف ليا".

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طرح المطرب محمد الشرنوبي، كليب أحدث أغانيه، "مش كتير"، عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

محمد الشرنوبي، طرح عدة أغاني عقب تعاقده مع المنتج محمد جابر ، فى يناير 2024، ومنها "كان نفسي" ، "ما كفاية"، و "على بابك جيت" ، و"إنتى الحياة" ، و"استغنينا" ، و"ملكة زمانك" ، و"حفلة 9"، التي شاركت بالظهور فيها النجمة أسماء جلال.

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