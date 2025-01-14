ريم سامي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. والجمهور يغازلها (صور)

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة ريم سامي أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

ونشر ريم، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "ارتداد مرة أخرى".

وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أنتِ جميلة للغاية"، "أنتي جميلة رائعة"، "استمري في التألق"، "ملكة جمال العالم كله"، "الله على الحلوة".

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يذكر أن أخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، وإخراج محمد سامي.

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