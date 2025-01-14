جيهان الشماشرجي تنضم إلى فريق "هيبتا: المناظرة الأخيرة"

كتبت- منى الموجي:

انضمت الفنانة جيهان الشماشرجي إلى فريق "هيبتا: المناظرة الأخيرة" للمخرج هادي الباجوري، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي العام الجاري.

وانتهى فريق الفيلم من تصوير عدد كبير من المشاهد، وهو إنتاج مشترك بين ذا برديوسرز وڨوكس ستوديوز، من إخراج هادي الباجوري، ومأخوذ عن قصة للكاتب محمد صادق، سيناريو محمد جلال ومحمد صادق، بالتعاون مع نورهان أبو بكر.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: محمد ممدوح، كريم فهمي، منة شلبي، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد.

يُذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه في 2016، وشهد مشاركة عدد كبير من النجوم، بينهم: ماجد الكدواني، نيللي كريم، عمرو يوسف، ياسمين رئيس، كندة علوش، أحمد داود، دينا الشربيني، وأحمد مالك.