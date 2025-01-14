حلا شيحة تستمتع بوقتها في كندا

كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها ومتابعيها صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في مدينة كالجاري، بكندا.

وظهرت حلا شيحة في الصور وهي تستمتع بوقتها هناك، حيث ظهرت برفقة كلبها، إلى جانب عدد من القطط، كما شاركت جمهورها صور من ممارسة هوايتها المفضلة وهي الرسم، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة حلا شيحة، بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشارك ببطولته مجموعة من النجوم والوجوه الشابة وهم نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، وهي قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وقام بكتابة المعالجة الدرامية السيناريست محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل "إمبراطورية م" حول مختار الذي يجد نفسه مسؤولًا عن أولاده الستة، عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده والإغراءات التي تحاصره من كافة الإتجاهات.

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