نقل زوجة الفنان سامي مغاوري إلى المستشفى.. ونجلها يطلب الدعاء

كتبت - سهيلة أسامة:

كشف الفنان كريم سامي مغاوري، ابن الفنان سامي مغاوري، عن تعرض والدته لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى.

وكتب كريم عبر حسابه على "فيس بوك": "نقلنا أمي إلى المستشفى، دعواتكم بالشفاء يا أهل الخير."

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامي مغاوري، فيلم "المستريحة"، ويظهر فيه كضيف شرف، وشارك بطولة الفيلم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبدالرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبدالقوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

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