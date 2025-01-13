"هل انفصلا؟".. مها الصغير تعاود إثارة الجدل وتحذف صورها مع السقا

كتب- مروان الطيب:

تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعدما قامت مها بحذف معظم الصور التي تجمعها به من على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، لتثير الجدل مرة أخرى على الرغم من متابعتهما لبعضهما البعض على نفس التطبيق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول أنباء عن انفصال السقا عن زوجته مها الصغير، حيث كان هناك شائعة بانفصالهما في شهر إبريل الماضي، بسبب ما قالته مها الصغير ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" حول عدد من الموضوعات والمناقشات الاجتماعية، منها تأثير الطلاق على حياة النساء، وعن انعدام السعادة التي قد تعيشها المرأة في ظل إهمال الزوج لها، والتي اعتبرها الجمهور إنها تتعلق بحياتها الشخصية بطريقة غير مباشرة.

وقامت الإعلامية مها الصغير، بنفي ما تم تداوله من شائعات انفصالها عن زوجها الفنان أحمد السقا، وأنه لا صحة لوقوع الطلاق بينهما على حد قولها، وقالت: " الناس فسرت الكلام وما جاء في حديثي على أنه يتعلق بحياتي الشخصية، وهذا ليس بجديد على السوشيال ميديا، وأكملت: قبل أيام قليلة كنت تحدثت في حلقة البرنامج عن تأثير السوشيال ميديا السلبي وتفسير لكل ما ينشر عليها وخاصة ما يتعلق بالمشاهير بطريقة مختلفة عن الواقع، وبالفعل هذا ما حدث الآن".

يذكر أن، الفنان أحمد السقا يشارك بمسلسل "العتاولة 2" ضمن موسم دراما رمضان 2025، وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، زينة، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى.

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