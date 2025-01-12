إلهام شاهين تنشر صورًا جديدة مع نجوم الفن من عيد ميلاد سميرة سعيد

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها، عبر السوشيال ميديا، صورًا جديدة، من عيد ميلاد صديقتها الفنانة سميرة سعيد .

وظهرت إلهام، برفقة عدد من نجوم الفن من بينهم: "يسرا، المخرجة إيناس الدغيدي، سميرة سعيد، ليلى علوي، والمذيعة بوسي شلبي.

ونشرت الصور، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "أنا وصديقاتي الجميلات، ربنا يجمعنا دايمًا في أوقات حلوة، بحبكم".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين، تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد ومجموعة كبيرة من الفنانين، وإخراج محمد سامي.

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