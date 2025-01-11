توجه رسالة لـ محمد رمضان.. سارة نخلة: مسابقات أحمد العوضي نتيجتها مضمونة ومتشافة

كتب – مؤمن سعد:

وجهت الفنانة سارة نخلة انتقادًا للفنان محمد رمضان بسبب إعلانه عن إجراء أكثر من مسابقة لجمهوره، دون الكشف عن فائزين، رغم وجود إجابات صحيحة من الجمهور في تعليقاتهم على سؤال المسابقة الذي يكتبه رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سارة نخلة خلال برنامجها "آخر اليوم"، الذي يُعرض على قناة "هي": "فيه فنانين بيحبوا يتعاملوا مع معجبينهم بطريقة عفوية على السوشيال ميديا، فبيعملوا مسابقات وأشهرهم هو أحمد العوضي، وبتكون مسابقاته نتيجتها مضمونة ومتشافة، لكن عايزة أتكلم عن محمد رمضان اللي بحبه كفنان، لكن هذه المرة الثالثة اللي يقدم فيها مسابقة وناس كتير على الفيسبوك بتكتب أنها بتقول الجواب الصح، ومكانتش بتكسب".

وأضافت: "ماتخسرش الناس دي وحافظ على قاعدتك الجماهيرية، واعرض نتائج المسابقة في لايف، وأنا ممكن أعرض لك ده في برنامجي كمان، أنا عايزة ما تخسرش جمهورك اللي عملك. أحمد العوضي بيعمل إيه، بيعمل مسابقات بكل شفافية وبيكسب الناس وبيسلمهم الجوائز وبيعلن عليها في بث مباشر".

من ناحية أخرى، كان قد أعلن النجم محمد رمضان عن مسابقة جديدة لجمهوره ومتابعيه، على السوشيال ميديا، وكتب سؤال المسابقة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مليون جنيه عشان السؤال ده أسهل بكتير، اكتب اسم أغنيتي القادمة؟!، هختار ١٠ من اللي هيجوبوا صح وهسلمهم الفلوس بنفسي"