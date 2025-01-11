قبلات ورقص سميرة سعيد وإلهام شاهين في عيد ميلاد الـ "ديفا" (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها من عيد ميلاد صديقتها الـ"ديفا" سميرة سعيد.

ونشرت إلهام، الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تقبل سميرة سعيد ويغنيان ويرقصان، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لسميرة سعيد.. أجمل جميلات برج الجدي.. بحب روحها الحلوة وصفاءها وصدقها في صداقتها".

وأضافت: "نجمة غالية جدا على أصدقائها وجمهورها.. ربنا يزيدك محبة الناس.. ويزيدك نجاح.. ويعطيكي الصحة وراحة البال والسعادة".

على جانب آخر، احتفلت المطربة سميرة سعيد، أمس الجمعة بعيد ميلادها الـ 67، إذ أنها من مواليد 10 يناير 1958 .

وقدمت سميرة سعيد طوال مشوارها الفني ما يقرب من 46 ألبوما، وحصدت العديد من الجوائز بينها جوائز الموسيقى العالمية وBBC International Music Awards، كما منحها الملك محمد السادس "وسام القائد" في احتفالات عيد العرش 2009م.

وتزوجت سميرة سعيد من الموسيقار هاني مهنا ثم انفصلا بعد زواج استمر عدة سنوات، ثم تزوجت من رجل الأعمال مصطفى النابلسي الذي أنجبت منه ابنها الوحيد "شادي".

وولدت سميرة سعيد بالمغرب، وهي خريجة كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، وشاركت في برنامج للمواهب في المغرب وهي في عمر الـ 9 سنوات وغنت لكوكب الشرق أم كلثوم.

وبدأت "سميرة" مشوارها الفني وعمرها 10 سنوات بأول أعمالها (إلهي) و (سبحان الالاه) و (قول للمليحة) و (شكونا إلى أحبابنا) ، وأصدرت أول اسطوانة لها في 1971 بعنوان "لقاء"، وانتقلت إلى القاهرة عام 1977 حيث قدمت أغنيتين مع محمد سلطان وهما "الدنيا كده" و "الحب اللي أنا عايشاه".