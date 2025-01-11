إلهام شاهين تنشر صورا من عيد ميلاد سميرة سعيد وتوجه رسالة لها

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من عيد ميلاد صديقتها المطربة سميرة سعيد ووجهت رسالة لها.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبتي الغالية النجمة الجميلة سميرة سعيد .. عيد ميلاد سعيد يا أرق وأطيب وأنقى وأحن نجمات برج الجدي".

وأضافت: "بحبك من كل قلبي وبتمنى لك سنة مليئة بالخير والصحة والجمال والتألق والنجاح.. وربنا يحققلك كل ما تتمنيه ويسعد قلبك حبيبتي".

وظهر في الصور بجانب إلهام شاهين كل من يسرا وليلى علوي وسميرة سعيد والمخرجة إيناس الدغيدي.

على جانب آخر، احتفلت المطربة سميرة سعيد، أمس الجمعة بعيد ميلادها الـ 67، إذ أنها من مواليد 10 يناير 1958 .

وقدمت سميرة سعيد طوال مشوارها الفني ما يقرب من 46 ألبوما، وحصدت العديد من الجوائز بينها جوائز الموسيقى العالمية وBBC International Music Awards، كما منحها الملك محمد السادس "وسام القائد" في احتفالات عيد العرش عام 2009.

وتزوجت سميرة سعيد من الموسيقار هاني مهنا ثم انفصلا بعد زواج استمر عدة سنوات، ثم تزوجت من رجل الأعمال مصطفى النابلسي الذي أنجبت منه ابنها الوحيد "شادي".

وولدت سميرة سعيد بالمغرب، وهي خريجة كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، وشاركت في برنامج للمواهب في المغرب وهي في عمر الـ 9 سنوات وغنت لكوكب الشرق أم كلثوم.

وبدأت "سميرة" مشوارها الفني وعمرها 10 سنوات بأول أعمالها (إلهي) و (سبحان الالاه) و (قول للمليحة) و (شكونا إلى أحبابنا) ، وأصدرت أول اسطوانة لها في 1971 بعنوان "لقاء"، وانتقلت إلى القاهرة عام 1977 حيث قدمت أغنيتين مع محمد سلطان وهما "الدنيا كده" و "الحب اللي أنا عايشاه".