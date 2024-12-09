مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. محمد سامي: "الممثل أرق من الزجاج ولو خاف العمل هيسقط"

جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات دورته الرابعة في جدة بالمملكة العربية السعودية جلسة حوارية بعنوان "محمد سامي.. المجدد للدراما العربية" بحضور النجوم: يسرا، ماجد المصري، بشرى، شيماء سيف، محمود حجازي، مي عمر، ريم سامي.

قال المخرج محمد سامي إن أسلوبه في إدارة الممثل تغير مع الوقت، موضحا "الأول كنت بحكي للممثل كتير قوي وأبيع له فكرة إني عايزه يعمل زيي، وهو مش عارف أنا مين وهل يقلدني ولا هيروح في داهية، لكن بعد نجاح الأعمال بقى الممثل أو الممثلة يشوف زميله معايا مختلف ساعتها بيكون الوضع أسهل".

وأضاف "كل ممثل له طريقة مختلفة في الإدارة، فيه ممثل موهوب ومش محترف، وفيه النجم جدا الموهوب بس مبيحبش ياخد من الآخر، وكمان فيه نجم بس مش موهوب، وفي رأيي الخلاف بيحصل لما تعامليه إنه شخص عادي، وطيعا بقصد الممثل اللي بجد مش المدعي".

وتابع سامي "الممثل لازم تعامليه كإنه بيبي حد ضعيف جدا، قابل للكسر أرق من الإزاز، وتحطيله المعلومات بالراحة ومتخوفيهوش لو خاف العمل هيسقط، خليه يقول كل اللي عنده وسيبيله مساحة يحس أنه أبدع، عامل زي الطالب في الفصل كل ما تقوليله برافو عندك أحسن يبدع".

جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي افتتح فعاليات دورته الرابعة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، يسرا، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، كاثرين زيتا جونز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، كارينا كابور، عامر خان، سبايك لي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، منى زكي، أحمد حلمي.