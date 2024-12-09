أشرف زكي في عزاء زوج بدرية طلبة بالإسكندرية

كتبت- منال الجيوشي

أقيم مساء اليوم، عزاء المخرج مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة، بدار مناسبات المنارة بمنطقة باب شرقي بالإسكندرية

وحرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء، كما حضر العزاء الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية

ورحل زوج الفنانة بدرية طلبة عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها بموقع فيسبوك: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برا مصر.. أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة

اقرأ أيضا

تعرف على أعضاء لجنة تحكيم عروض مهرجان فنون الأداء

مهرجان البحر الأحمر.. محمد سامي: "لما جالي سيناريو مكتوب عليه وحيد حامد عيطت ورقصت"