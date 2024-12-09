تعرف على أعضاء لجنة تحكيم عروض مهرجان فنون الأداء

كتبت- منال الجيوشي

أعلن مهرجان فنون الأداء عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض الأدائية خلال دورته الرابعة، والتي ستنطلق خلال الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر، في دورة تحمل اسم الفنان والمخرج الكبير الراحل صلاح السقا

وتتكون لجنة تحكيم هذه الدورة من فنانين وأساتذة مسرح ومخرجين هم: الأستاذ الدكتور الفنان أيمن الشيوي، الدكتور محمود صبري، مصمم الديكور المسرحي حازم شبل، المخرج اسلام إمام، والمخرج أحمد حسن.

مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة يرأسه شرفيا المخرج أحمد البوهي، ويقام تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وبإشراف من الأستاذة الدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفني، ومدير المهرجان حسن علي، ومنسق عام المهرجان عمرو محروس، ورئيس الاتحاد أحمد علي.

جدير بالذكر أن المهرجان قد أعلن في بيان سابق عن الورش في دورته الرابعة والتي يقدمها خبراء في المسرح وفنونه الأدائية وهم: الفنان محمد سراج الذي يقدم ورشة في التمثيل، الفنان محمد السوري ويقدم ورشة تحليل نصوص، ويقدم ورشة اللهجات المصرية الدكتور إبراهيم حنفي، أما ورشة تصميم الاستعراضات فيقدمها الدكتور محمود صلاح، أما ورشة تدريب تحريك العرائس فيقدمها الفنان أحمد نعيم، بالإضافة لورشة في الإخراج ويقدمها د.محمد الشافعي، ولكنها قاصرة علي المخرجين الخمس الذين يقدموا عروضهم في المهرجان