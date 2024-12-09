يواجه مصيرا غامضا.. توقف تصوير أحد المسلسلات الرمضانية لعام 2025

كتب- هاني صابر:

أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل "تحت سابع أرض" للنجم تيم حسن، عن توقف تصويره بسبب الأحداث التي تشهدها سوريا، خاصة أنه كان مقررا عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

وذكر حساب برنامج "et بالعربي" على إنستجرام، الخبر، قائلا: "إيقاف تصوير المسلسل الرمضاني تحت سابع أرض‬ للمخرج سامر البرقاوي والذي يلعب بطولته تيم حسن، أيمن زيدان، كاريس بشار ، منى واصف وغيرهم، على أن يتم إصدار قرار بشأن مصير استكمال التصوير في سوريا أو لا".

وحتى الآن، يواجه مسلسل "تحت سابع أرض" لـ تيم حسن مصيرا غامضا حول استكمال تصويره أم توقفه لأجل غير مسمى.

وشهدت سوريا خلال الأيام الماضية تطورات سياسية سريعة، حيث أعلنت الفصائل السورية المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" المتمركزة في محافظة إدلب شمال غربي البلاد بدء تحركها الميداني ضد القوات الحكومية.

وخلال الساعات الماضية انتشرت أخبارا بسقوط حكم بشار الأسد الذي كان يتوعد قبل نحو أسبوع "بسحق الإرهابيين"، مباغتة لغالبية المتابعين للشأن السوري، وانسحاب قوات الجيش السوري من معركة تلو الأخرى.