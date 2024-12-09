20 صورة لنجوم الفن ضمن فعاليات رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في رابع أيام دورته الرابعة، عددا كبيرا من الفعاليات الفنية ما بين العروض والجلسات الحوارية لنجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي.

وشهد أمس عرض فيلم ماريا للنجمة أنجلينا جولي، الفيلم السعودي صيفي، فيلم ما وراء الموج، جلسة حوارية للنجم براندن فريزر، جلسة للنجمة أوليفيا وايلد، وثالثة للنجم الهندي رانبير كابور، إلى جانب جلسة رائدي السينما السعودية الفنان إبراهيم الحساوي، والفنان مشعل المطيري.

وحرص عدد من النجوم على التواجد في الفعاليات المختلفة، بينهم: فاطمة البنوي، هنا شيحة، أروى جودة، ركين سعد.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر، وشهد تكريم النجمة منى زكي، والنجمة إيميلي بلانت والفنان عامر خان، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.