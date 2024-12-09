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20 صورة لنجوم الفن ضمن فعاليات رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

02:07 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    الفنانة هنا شيحة 2
  • عرض 19 صورة
    الفنانة هنا شيحة
  • عرض 19 صورة
    أوليفيا وايلد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 19 صورة
    الفنانة أروى جودة
  • عرض 19 صورة
    تيري فريمو
  • عرض 19 صورة
    جلسة رانبير كابور
  • عرض 19 صورة
    ركين سعد 4
  • عرض 19 صورة
    ركين سعد 5
  • عرض 19 صورة
    ركين سعد
  • عرض 19 صورة
    صناع فيلم صيفي
  • عرض 19 صورة
    ركين سعد 2
  • عرض 19 صورة
    فاطمة البنوي
  • عرض 19 صورة
    فاطمة البنوي 3
  • عرض 19 صورة
    محمد ثروت 5
  • عرض 19 صورة
    هنا شيحة 3
  • عرض 19 صورة
    هنا شيحة
  • عرض 19 صورة
    قبل عرض فيلم من وراء الموج
  • عرض 19 صورة
    أروى جودة[1]
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جدة- منى الموجي:

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في رابع أيام دورته الرابعة، عددا كبيرا من الفعاليات الفنية ما بين العروض والجلسات الحوارية لنجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي.

وشهد أمس عرض فيلم ماريا للنجمة أنجلينا جولي، الفيلم السعودي صيفي، فيلم ما وراء الموج، جلسة حوارية للنجم براندن فريزر، جلسة للنجمة أوليفيا وايلد، وثالثة للنجم الهندي رانبير كابور، إلى جانب جلسة رائدي السينما السعودية الفنان إبراهيم الحساوي، والفنان مشعل المطيري.

وحرص عدد من النجوم على التواجد في الفعاليات المختلفة، بينهم: فاطمة البنوي، هنا شيحة، أروى جودة، ركين سعد.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر، وشهد تكريم النجمة منى زكي، والنجمة إيميلي بلانت والفنان عامر خان، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي نجوم الفن أنجلينا جولي الفيلم السعودي صيفي رانبير كابور
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