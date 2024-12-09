بالصور| تيري فريمو في جلسة "حوارات عشاق السينما" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات دورته الرابعة جلسة حوارية مع المخرج الفرنسي تيري فريمو رئيس مهرجان كان السينمائي، وبمشاركة كليم أفتاب من المهرجان.

وقال فريمو "هذه هي زيارتي الثانية إلى البحر الأحمر ويجب أن أعترف أنني معجب جدا بهذا المكان يا أهل الصناعة هذا مكان للسينما العربية والسينما الأفريقية وينبغي أن يكون البحر الأحمر هو المكان، أعلم أن هناك الكثير من الأوروبيين وأنهم هنا لأن هذا المكان أصبح مهمًا ولكنه أمر لا يصدق لم أر شيئا كهذا من قبل".

جاءت الجلسة ضمن برنامج مواهب السوق. جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر، وشهد تكريم النجمة منى زكي، والنجمة إيميلي بلانت والفنان عامر خان، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.