رغم أزمة حفل "سواح"..الجهة المنظمة تعلن عن حفل ضخم بالذكرى الـ 50 لميلاد أم كلثوم

كتب- مصطفى حمزة:

احتفالا بمرور الذكرى الـ 50 لميلاد أم كلثوم، أعلن منظم الحفلات أحمد عبيد، عن تنظيم حفل غنائي ضخم، وذلك بعد أيام من تنظيم حفل "سواح" الذي أثار أزمة مع أسرة العندليب عبد الحليم حافظ.

منظم الحفل، عبر صفحته بموقع فيسبوك، أعلن عن الحفل الجديد، وكتب: "فبراير 2025 ، هيوافق 50 سنة على رحيل سيدة الغناء العربي، ولكن لياليها لسه عايشة جوانا ومعانا في كل لحظة، 50 سنة والرحلة لسة مكلمة بجمالها بتجمع شمل الوطن العربي، حظنا حلو إن بداية حفلات RMC سنة ٢٠٢٥ تحت مبادرة " Reviving Egypt's Cultural Excellence إحياء تراث رموز الثقافة المصرية، هيكون الحفل الغنائي الضخم اللي يحيي ذكراها الـ 50، التفاصيل قريبا".

حفل "سواح" الذي أقيم الخميس الماضي في المتحف المصري الكبير، أحياه المطرب مدحت صالح، والمطربة مي فاروق، أثار حالة من الجدل، عقب إعلان ورثة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، عن تحرير إنذار قضائي ومحضر إثبات حالة ، وأعلنوا رفضهم تجاهل الشركة المنظمة حقوق الورثة .