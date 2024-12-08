صلاح عبدالله ناعيًا زوج بدرية طلبة: "الخبر تعبني أوي"

كتبت- سهيلة أسامة

نعى الفنان صلاح عبدالله، زوج الفنانة بدرية طلبة المخرج مصطفى سالم، الذي وافته المنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 8 ديسمبر.



وكتب صلاح عبر حسابه على "فيسبوك": "لاحول ولاقوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون، بس الخبر تعبني قوي يا صديق البدايات الصعبة ياطيب يا مكافح يا نبيل ياأصيل، أرجوكم الفاتحة والدعاء".

وأعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن وفاة زوجها وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

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