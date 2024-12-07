"مش مسموح أتكلم علشان اتشتم مرة واحدة".. ماذا قالت منى زكي عن فيلم "الست"؟

كتب- مروان الطيب:

تحدثت النجمة منى زكي، عن كواليس فيلمها "الست" الذي انتهى تصويره مؤخرًا، وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لـ "كوكب الشرق" أم كلثوم، ومن المقرر عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال حضورها جلسة حوارية جمعتها بجمهورها ضمن برنامج تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام.

وعن كواليس فيلم "الست" قالت: "مش مسموح لي أتكلم عن الفيلم، لأن مش أنا الوحيدة اللي في المشروع غير لما يخلص عشان اتشتم مرة واحدة".

وكرمت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، النجمة منى زكي بحفل الافتتاح بجائزة "اليسر الذهبي"، وسط حضور كوكبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وأعربت عن سعادتها بالجائزة ووجهت الشكر والتحية لزوجها النجم أحمد حلمي لدعمه لها في مسيرتها الفنية.

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يذكر أن، آخر مشاركات النجمة منى زكي كانت بفيلم "رحلة 404" الذي تم اختياره مؤخرًا لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار 2025.

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