رمضان 2025.. محمود ياسين جونيور يبدأ تصوير "وتقابل حبيب"

كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان الشاب محمود ياسين جونيور، عن بدء تصوير أولى مشاهده بمسلسل "وتقابل حبيب" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر جونيور، صورتين له من الكواليس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أول يوم من تصوير وتقابل حبيب في رمضان 2025".

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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