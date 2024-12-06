أول تعليق من منى زكي بعد تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة منى زكي، على تكريمها بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت منى زكي، صورا من إطلالتها بالحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أمضيت ليلة سحرية مليئة بالحب والامتنان.. شكرًا لكل من كان جزءًا من هذه الجائزة، زملائي، وجميع صناع الأفلام الرائعين، والأهم من ذلك مهرجان البحر الأحمر على هذا التكريم وهذه الجائزة".

وكان حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، والذي أقيم مساء الخميس في جدة، شهد حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وكان من أبرز الحضور حسن الرداد، إيمي سمير غانم، بشرى، أمينة خليل، أروى جودة، أمير المصري، طه دسوقي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، نادية الجندي، المخرج أبو بكر شوقي، أحمد حلمي، منى زكي، المخرج محمد سامي، مي عمر، النجم العالمي مايكل دوجلاس وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، النجم ويل سميث، النجمة ميشيل يوه، النجم فين ديزل، يسرا، ياسمين صبري، كارينا كابور، عامر خان، بوسي شلبي.

ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.