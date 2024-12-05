تامر حبيب يشيد بصناع "مين يصدق": "فيلم مختلف وصادق"

كتبت- نوران أسامة:

أشاد السيناريست تامر حبيب، بصناع فيلم "مين يصدق"، إخراج زينة أشرف عبد الباقي.

وكتب "حبيب" عبر حسابه على "فيسبوك": "فيلم حقيقي ومختلف وصادق وفريش، عملته بنوتة شاطرة وموهوبة وذوقها متربي كويس، واللي ربوا ذوقها دول هما صحابي وأحبهم جدًا، صحيح شهادتي ممكن تكون مجروحة، لكن بجد ماتفوتوش الفرجة على الفيلم، لأنه بجد مختلف ومهم، أنا فرحان بيكم جدًا يا شباب".

فيلم مين يصدق، بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار وإخراج زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت، وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبدالباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

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