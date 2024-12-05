مخرج يهاجم محمد سعد.. ومؤلف "الدشاش" يوضح ما حدث

كتب-مصطفى حمزة:

كشف المؤلف جوزيف فوزي، عدة مفاجآت، بشأن الهجوم الذي تعرض له النجم محمد سعد للهجوم، من المخرج أحمد البنداري، بسبب فيلم "الدشاش".

وبدأت الأزمة، عقب نشر المخرج أحمد البنداري، عبر صفحته في موقع فيسبوك، الذي كتب: "فيلم الدشاش ده أصلا اسمه كعب داير، وترشح لبطولته نجوم آخرين.. يا ريتني كنت روحت لأي حد فيهم".

وتابع: "عن طريق صديق مشترك وديت الفيلم لمحمد سعد، تحت اسم الحاوي، وكان سعد ترشيحي رغم تحذير ناس كتير من التعامل معاه وكنت مصمم عليه وشايف الفيلم نقلة ليا وليه".

وأوضح المخرج أنه عمل على الفيلم لثلاثة أشهر مع المنتجين بالتوازي مع أعمال التصور البصري وشكل الشخصيات واللبس والديكور وطريقة الإخراج والمونتاج.

وتابع: "مش رايحين نهزر يعني، وبعد مكالمات ومواعيد كتير روحت لمحمد سعد البيت أنا والمؤلف اللي بقاله كتير مستني فرصة من نجم المفروض إنه كبير”.

وأكمل،: "السيناريو كان عاجب سعد ومتحمس ليه خصوصاً إنه كوميدي دراما.. وكان في شركة كبيرة ومنتج كبير موافق على الفيلم بحذر طبعاً لسمعة محمد سعد مع المخرجين، لكن طمنته بأن سعد عاجبه الفيلم ومتفقين على الخطوط العريضة كلها وكان شرط سعد الوحيد أن المنتج مايعترضش على أجره الكبير”.

البنداري، أضاف: "المنتج كلم سعد واتفقوا على أكثر من موعد لكن سعد لغى كل المواعيد لأسباب مختلفة، وفي يوم كلم المنتج وأخبره أن الفيلم مش عاجبه بسبب ضعف السيناريو”.

واستكمل: "لما نجم المفروض كبير يقول لمنتج إن الفيلم اللي بقالي شهور مجننه معايا فيه أنه فيلم ضعيف ووحش هو قتلي فرصي مع المنتج، وده عكس كلام سعد تماما”.

وعن موقف النجم محمد سعد، علق البنداري: "كلمت سعد بعدها قالي نفس الكلام إن الفيلم مش عاجبه، بس الغريب إني اكتشف بعد كده إن الدشاش هو الحاوي مع مخرج تاني ومنتج تاني ليهم كل الاحترام والتقدير والتمنيات بالتوفيق"

وفي الختام كتب أحمد البنداري: "ده كان تحذير لأي صانع أفلام من التعامل مع محمد سعد من غير ما يكون مأمن نفسه ومجهوده 100%؜”.

المؤلف جوزيف فوزي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، علق على ما كتبه المخرج أحمد البنداري، وكشف عن عدة مفاجآت.

وقال جوزيف: "أولا أوضح أني مؤلف فيلم (الحاوي)، الذي تم تعديله إلى (الدشاش)".

وتابع: "ثانيا أؤكد أن المخرج أحمد البنداري، لم يقابل النجم محمد سعد، إلا مرة واحدة فقط، وكانت معي، وخلال اللقاء عرض البنداري رؤيته للعمل، كما تصورها عند تحضيره للفيلم، ورؤيته للتصوير والممثلين المرشحين، كما أعد قبل حضور اللقاء".

وأضاف: "النجم محمد سعد، وبحكم كونه عائد إلى السينما، بعد خمس سنوات، وجد أنه في حاجة لتقديم الفيلم، مع مخرج كبير يكون على توافق وتفاهم معه في الرؤية الفنية، وهو المخرج سامح عبدالعزيز، وأن من الصعب تقديمه مع مخرج جديد مثل أحمد البنداري"

وردا على سؤال، بخصوص التحضيرات التي تمت بين المخرج أحمد البنداري، والنجم محمد سعد، أجاب المؤلف: "مفيش تحضير تلات شهور زي ما البنداري قايل، الموضوع كله مقابله واحدة، وبعد كده اتصالات في التليفون، وانا اللي بلغت بنداري إني هعمل الفيلم مع الأستاذ سعد وأنه مش هيشتغل مع مخرج جديد، وللعلم كل الكلام ده كان في أقل من أسبوع" .

وتابع: "حتى في ما يخص الاتفاق مع المنتج محمد رشيدي، أوضح أنه لم يكن بالصورة خلال تواجد البنداري، ولكن بعد استقرار النجم محمد سعد، علي موضوع الفيلم معي، وأن فكرة الحاوي أو الدشاش، مناسبة له، تم التوافق مع المنتج".

فيلم "الدشاش" تشارك في بطولته النجمة زينة، التي تعود للتعاون مع النجم محمد سعد بعد 16 عام، من مشاركته معه في فيلم "بوشكاش"، الذي عرض عام 2008.

ويشارك في بطولة الفيلم باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

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