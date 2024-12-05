لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نرمين الفقي بصحبة أصدقائها في أحدث ظهور لها.. صور

11:17 ص الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نيرمين الفقي رفقة أصدقائها
  • عرض 4 صورة
    نيرمين الفقي1
  • عرض 4 صورة
    نيرمين الفقي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، جمعتها بأصدقائها المقربين، وسط أجواء مليئة بالبهجة.

وعلقت على الصور: "من أيامي الجميلة مع أصدقائي المقربين."

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم يارب، جميلة الجميلات، هي الناس دي مبتكبرش، حلوين خالص".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

اقرأ أيضًا:

حصاد 2024 هيفاء وشيرين وشاكوش.. نجوم تمت إحالتهم لتحقيق الموسيقيين والتهمة مختلفة

رمضان 2025 عادل حقي مؤلف موسيقى مسلسلات مصطفى شعبان وياسمين عبد العزيز

نرمين الفقي اطلالة نرمين الفقي إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عمرو مصطفى يطرح أحدث أعماله الغنائية "أولى بيا".. فيديو

إعلان

إعلان

كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر
قواعد وإجراءات جديدة لصرف ألبان الأطفال.. نص قرار الصحة