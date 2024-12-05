نرمين الفقي بصحبة أصدقائها في أحدث ظهور لها.. صور

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، جمعتها بأصدقائها المقربين، وسط أجواء مليئة بالبهجة.

وعلقت على الصور: "من أيامي الجميلة مع أصدقائي المقربين."

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم يارب، جميلة الجميلات، هي الناس دي مبتكبرش، حلوين خالص".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

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