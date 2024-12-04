أول تعليق من الفنانة نور إيهاب بعد انفصالها عن خطيبها وحذفها صورهما

كتب- مروان الطيب:

ردت الفنانة نور إيهاب، على الأخبار التي تناولت خبر انفصالها خلال الأيام القليلة الماضية، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قامت بحذف كل الصور التي جمعتهما معًا من على حسابها "إنستجرام"، وسط تساؤلات جمهورها ومحبيها.

وحلت نور إيهاب ضيفة على برنامج "عرب وود"، وتطرقت خلال حديثها عن انفصالها من خطيبها والذي تصدرت بسببه محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2" الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء في مول مصر.

وقالت نور إيهاب: "أي حد معروف أو حياته ظاهرة قدام الناس بحكم شغله، هيكون فيه حاجات سلبية وحاجات إيجابية مش المفروض غير أنه يركز في شغله وبس، ويركز في ردود الأفعال اللي بتجيله من الناس على شغله بس مش على حياته".

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تشارك الفنانة الشابة نور إيهاب ببطولة الجزء الثاني من فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، وسط مجموعة من النجوم الشباب وهم نور النبوي، أحمد غزي، خالد الذهبي، أحمد بحر، عبد الرحمن محمد، تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

يذكر أن، نور إيهاب عرض لها مؤخرًا مسلسل "6 شهور" بطولة الفنان نور النبوي وعرض على منصة "واتش ات".

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