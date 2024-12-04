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علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا بدرا الأوبرا في هذا الموعد

01:12 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

علي الحجار

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كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي، يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ونشر الحجار البوستر الدعائي للحفل، على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الخميس ١٢ ديسمبر، المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان علي الحجار مسرحية "مش روميو وجوليت" وهي من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي

"مش روميو وجولييت" بطولة: علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، والمطربة أميرة أحمد، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، مايكل سيدهم.

علي-الحجار

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