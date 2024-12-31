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نانسي عجرم تخطف الأنظار في ليلة رأس السنة.. والجمهور: "أجمل ختام وأفضل بداية"

10:53 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

نانسي عجرم في حفلها بدبي

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كتب - معتز عباس:

ودعت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عام 2024، قبل لحظات من إحيائها حفلًا غنائيًا في ليلة رأس السنة بمدينة دبي، رفقة المطرب تامر حسني.

ونشرت نانسي، صورًا لها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "متحمسة للوصول إلى المسرح في العام الجديد معكم جميعًا في دبي، أتمنى لكم جميعًا 2025 مذهلة مليئة بالسعادة والنجاح، سنة جديدة سعيدة.. 2025".

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ياريتها تطلى علينا كل ليلة"، "قلبي الانيقة و الجميلة"، "أجمل ختام وأفضل بداية"،"الفخامة والأناقة والجمال"، "متألقة كالعادة".

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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)

كما تستعد المطربة نانسي عجرم لإحياء حفلًا غنائيًا مع المطرب رامي صبري ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة 2025، يوم 3 يناير المقبل.

نانسي عجرم في حفلها بدبي (2)

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