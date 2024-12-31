"سنة حلوة عليكم".. أحمد العوضي يهنئ متابعيه بالعام الجديد

كتب - معتز عباس:

هنأ الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه بالعام الجديد 2025، متمنيًا لهم كل خير.

وكتب العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل سنة وكل اخواتي في مكان بخير وبصحه وسعادة، سنة حلوة عليكم ان شاء الله، استنوا لايف المسابقة بكرة الساعة ٨ مساءا ان شاء الله".

أعلن الفنان أحمد العوضي، عن مسابقة جديدة لمتابعيه وجمهوره على السوشيال ميديا، بجوائز تصل إلى 400 ألف جنيه، قبل نهاية عام 2024.

ونشر العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، سؤال المسابقة، وكتب: "نفس السؤال اللي فات، اسم مسلسلي في رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله؟ مفيش أسهل من كده".

أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل حق عرب، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، بطولة دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري.

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