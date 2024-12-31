حسين فهمي ينعى بشير الديك

كتب- مروان الطيب:

حرص النجم الكبير، حسين فهمي، على نعي السيناريست الراحل بشير الديك، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشر حسين فهمي، صورة أرشيفية للسيناريست الراحل بشير الديك عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب: "أنعي بكل الحزن الصديق والزميل العزيز، السيناريست المبدع بشير الديك".

وأعلنت دينا ابنة السيناريست الكبير خبر وفاة والدها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت دينا عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "البقاء لله بابا في ذمة الله".

من أبرز أعمال الكاتب الكبير "سواق الأتوبيس"، "ضربة معلم"، "ضد الحكومة"، "ناجي العلي"، و"ليلة ساخنة"و"موعد على العشاء" و"الحريف"، وغيرها من الأعمال السينمائية الهامة.

اقرأ أيضا:

إعلامية تنتقد أسعار تذاكر روبي: أدفع 120 ألف جنيه علشان أسمعها ليه؟

بالصور.. بسمة بوسيل تستمتع بـ عطلة نهاية العام مع أبنائها في ديزني لاند