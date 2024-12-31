فستان جريء وجذاب.. 6 صور لإطلالة سيرين عبد النور
06:55 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي
شاركت الفنانة سيرين عبد النور مجموعة صور جديدة لمتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.
وأطلت سيرين بفستان طويل جريء باللون الببج بقصة الكب ومطرز من أعلى.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة مكياجا قويا ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.
واختارت سيرين الظهور بلوك مختلف ومميز وجريء يتناسب مع قوامها وشكل جسمها.
ودائما تخطف سيرين الأنظار بإطلالتها الجريئة والساحرة .
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