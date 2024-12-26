لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

25 صورة لـ نرمين الفقي تودع بها عام 2024

08:23 م الخميس 26 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

حرصت الفنانة نرمين الفقي، على إلتقاط عدد من الصور التذكارية لتودع من خلالها عام 2024.

وشاركت نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا مختلفة من جلسات التصوير التي حرصت على الخضوع لها ونشرها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

اقرأ أيضا:

رمضان 2025.. أكرم حسني يعلن بدء تصوير مسلسل "الكابتن"

مدير التصوير محمد عز العرب ينفي شائعة زواجه من روبي

نرمين الفقي نرمين الفقي تودع عام 2024 نرمين الفقي عبر السوشيال ميديا انستجرام نرمين الفقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة: إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات وإعادة استغلالها كفنادق
المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض للمرة السادسة على التوالي