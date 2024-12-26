25 صورة لـ نرمين الفقي تودع بها عام 2024

25 صورة مميزة لـ جنات خطفت بها الأنظار في عام 2024

"بعد القبض عليه".. 25 صورة لـ حمو بيكا جمعته بابنته ونجوم الفن

كتبت- نوران أسامة:

حرصت الفنانة نرمين الفقي، على إلتقاط عدد من الصور التذكارية لتودع من خلالها عام 2024.

وشاركت نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا مختلفة من جلسات التصوير التي حرصت على الخضوع لها ونشرها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

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