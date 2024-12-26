بعد القبض عليه.. تعرف على أبرز أزمات حمو بيكا خلال الفترة الماضية

كتبت- نوران أسامة:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة في منطقة الزمالك القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا.

وتم ترحيله، إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بعد أن كشفت التحريات الأولية أنه هارب من تنفيذ 3 أحكام جنح.

وفي السطور التالية نستعرض لكم الأزمات التي تعرض لها مطرب المهرجانات حمو بيكا خلال الفترة الماضية:

تصريحاته عن الراقصات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريح منسوب لـ مطرب المهرجانات حمو بيكا، قال فيه إنه يحترم الراقصة لأنها تؤدي رقصها في الجو البارد دون ملابس، وهو ما نفاه حمو بيكا عبر حسابه على فيسبوك، مؤكدًا أنه لم يصدر منه هذا التصريح، واتهم من يروج له بالكذب، مُعلنًا أنه توجه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص ينسب له تصريحات نيابة عنه.

أزمة حمو بيكا والشاعر محسن الشبراوي

تقدم الشاعر محسن الشبراوي، ببلاغ رسمي وشكاوي، ضد مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، بسبب تجاهل الأخير سداد مستحقاته، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.

المستشار القانوني محمد أبو زيد، أكد أن موكله هو مؤلف أغنية (الظالم والمظلوم)، التي يغنيها حمو بيكا، دون وجه حق، لذلك تم تقديم بلاغ رسمي للمصنفات الفنية موثق بالأوراق الرسمية، التي تؤكد حق موكله الشاعر محسن الشبراوي.

أزمة حمو بيكا مع مغني المهرجانات نور التوت

يرجع الأمر بظهور مؤدي المهرجانات نور التوت، في بث مباشر عبر حسابه بموقع فيسبوك، قال خلاله: "أنا كـ نور التوت وعلي قدورة وفيجو الدخلاوي، هتكلم عن نفسي وبقول أنا اتسرقت في 200 ألف دولار من حمو بيكا، قناة مزيكا هي اللي اديته الفلوس، الفلوس دي بتاعة القناة اللي إحنا شقيانين عليها بقالنا 5 سنين، أخد 200 ألف دولار وبيقول أنا دافع فلوس لـ الضرائب"

وقام الأخير بتحرير محضر رسمي في قسم العجوزة، واتهم فيه نور أسامة السيد وشهرته نور التوت، بالسب والقذف والتشهير والابتزاز.