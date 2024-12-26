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مي عز الدين تنضم لفريق عمل مسلسل "الحب كله"

03:13 م الخميس 26 ديسمبر 2024

مي عز الدين

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كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان حاتم صلاح عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، عن انضمام النجمة مي عز الدين لفريق عمل مسلسل "الحب كله" الذي سيعرض في رمضان المُقبل 2025.

وكتب: "نجمة النجوم مي عز الدين، مستني أشوفك جدا في رمضان في مسلسل الحب كله، حمد لله على سلامتك، وربنا يصبر قلبك، وبإذن الله تكسري الدنيا في رمضان".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان حاتم صلاح كانت بمسلسل "على باب العمارة"، بطولة: محمد محمود، آيه سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب وغادة طلعت، وتأليف مصطفى حمدي وإخراج خيري سالم.

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