نرمين الفقي تنشر صورا من احتفالها بالكريسماس.. والجمهور يغازلها

25 صورة لنجمات الفن احتفالًا بالكريسماس

أول رد من إيمان أيوب بعد انتقادات شكلها وإجراء عمليات تجميل

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة نرمين الفقي على الاحتفال بأعياد الميلاد "الكريسماس" وتوجيه رسالة لمتابعيها على السوشيال ميديا.

ونشرت نرمين مجموعة صور لها، مرتدية فستان أسود ، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد".

تفاعل رواد "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كل ما تقدم تحلى"، "سنة سعيدة عليكي"، "قمر طول عمرك"، "الملكة الفستان تحفة"، "إيه الجمال ده إنتي أيقونة".

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يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

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25 صورة لنجمات الفن احتفالًا بالكريسماس