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نرمين الفقي تنشر صورا من احتفالها بالكريسماس.. والجمهور يغازلها

10:57 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    نرمين الفقي تحتفل بالكريسماس (
  • عرض 3 صورة
    نرمين الفقي تحتفل بالكريسماس
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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة نرمين الفقي على الاحتفال بأعياد الميلاد "الكريسماس" وتوجيه رسالة لمتابعيها على السوشيال ميديا.

ونشرت نرمين مجموعة صور لها، مرتدية فستان أسود ، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد".

تفاعل رواد "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كل ما تقدم تحلى"، "سنة سعيدة عليكي"، "قمر طول عمرك"، "الملكة الفستان تحفة"، "إيه الجمال ده إنتي أيقونة".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

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