أحدث ظهور لـ هنادي مهنا في وداع 2024.. والجمهور يغازلها (صور)
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كتبت - نوران أسامة:
شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث إطلالة لها لتودع بها عام 2024.
ونشرت هنادي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رجعت للمنزل أخذت كل شيء حتى قلبك رحلت معه".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر" ، "أحلى هنادي" ، "السكر" ، "حلوة الطلة دي" ، "كل سنة وانتي طيبة يا هنادي" ، "سنة سعيدة عليكي".
يذكر أن، هنادي مهنا تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "أوسكار: عودة الماموث" بطولة أحمد صلاح حسني ومحمد ثروت ومي القاضي وعزت زين ، وإخراج هشام الرشدي.
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