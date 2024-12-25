أحدث ظهور لـ هنادي مهنا في وداع 2024.. والجمهور يغازلها (صور)

25 صورة لنجمات الفن احتفالًا بالكريسماس

كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث إطلالة لها لتودع بها عام 2024.

ونشرت هنادي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رجعت للمنزل أخذت كل شيء حتى قلبك رحلت معه".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر" ، "أحلى هنادي" ، "السكر" ، "حلوة الطلة دي" ، "كل سنة وانتي طيبة يا هنادي" ، "سنة سعيدة عليكي".

يذكر أن، هنادي مهنا تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "أوسكار: عودة الماموث" بطولة أحمد صلاح حسني ومحمد ثروت ومي القاضي وعزت زين ، وإخراج هشام الرشدي.

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