دراما رمضان 2025.. محمد رجب يوجه رسالة لمخرج "الحلانجي"

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان محمد رجب، رسالة لمخرج مسلسله الرمضاني "الحلانجي" المقرر عرضه بالموسم المقبل 2025.

ونشر رجب، صورة له مع معتز حسام مخرج الحلانجي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحياة تجارب والتجارب تعلمك تشوف وأنا شوفت كتير ولأول مرة بحس إن كل المواقف الرجولة والالتزام والتفاني والموهبة مجتمعة في شخص واحد هو المخرج معتز حسام".

وتابع: "بشكرك يا صاحبي على إنك بتديني المساحة إني أتفرغ للعمل فقط وأستمتع بيه، ودايمًا داعم لفريق العمل بجد.. فخور بالعمل معاك وبحترمك على المستوى الإنساني والفني.. حبك لحلمك وإصرارك على تحقيقه حاجة ملهمة.. بشكرك وبشكر كل فريق العمل وبشكر الشركة المنتجة MGR ".

وأضاف: "التوفيق من عند الله، مسلسل الحلانجي رمضان 2025، وإنتاج أستاذ ممدوح شاهين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، مسلسل الحلانجي، رمضان 2025".

يذكر أن، مسلسل "الحلانجي" من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وبطولة محمد رجب، محمد لطفي، عبير صبري، محمود قابيل، آيتن عامر، أحمد وفيق، وغيرهم من الفنانين، وإنتاج ممدوح شاهين.