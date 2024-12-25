بسبب احتفالها بالكريسماس.. إيمان العاصي تتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة إيمان العاصي تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك عقب احتفالها بـ "الكريسماس"، في أحد الكنائس.

ونشرت إيمان صورًا لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وهي تقوم بإضاة الشمع، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد للجميع".

جدير بالذكر أن إيمان العاصي عُرض لها مؤخرًا مسلسل "برغم القانون" وشاركها في البطولة محمد القس، هاني عادل، فرح يوسف، وليد فواز، رحاب الجمل، محمد محمود عبدالعزيز، عايدة رياض، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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