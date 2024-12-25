بسنت شوقي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحد المطاعم بالقاهرة.. (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة بسنت شوقي متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، صور جديدة لها أثناء تواجدها في أحد المطاعم بالقاهرة.

ظهرت "شوقي" بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار، وعلقت على الصور قائلة: "القاهرة على ضفاف النيل".



ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من محبيها، وجاءت التعليقات كالتالي: "راقية وأنيقة، حلويات، عندك قبول مش طبيعي، بسبوسة".

يذكر أن آخر أعمال بسنت شوقي فيلم"أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وبيومي فؤاد وريم مصطفى. وأيضا مسلسل "بنون" بطولة هاني عادل، محمود حجازي.