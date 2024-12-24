"ولعت شمعة".. إيمان العاصي تحتفل بالكريسماس من داخل الكنيسة (صور)

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة إيمان العاصي بعيد الميلاد "الكريسماس"، أثناء تواجدها داخل إحدى الكنائس.

ونشرت إيمان صورًا لها، وهي تضيء الشموع داخل الكنيسة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد للجميع".

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جدير بالذكر أن إيمان العاصي عُرض لها مؤخرًا مسلسل "برغم القانون" وشاركها في البطولة محمد القس، هاني عادل، فرح يوسف، وليد فواز، رحاب الجمل، محمد محمود عبدالعزيز، عايدة رياض، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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