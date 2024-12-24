تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "الباشا" بطولة كريم عبد العزيز بموسم الرياض

كتبت- نوران أسامة:

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لمسرحية "الباشا" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ونشر "آل الشيخ"، مقطع فيديو ظهر فيه الفنان كريم عبد العزيز والفنانة هنا الزاهد خلال بروفات المسرحية.

وقال "عبد العزيز" خلال الفيديو: "إحنا دلوقتي في البروفات النهائية لمسرحية "الباشا"، هتتعرض إن شاء الله في موسم الرياض 2025، ويارب تعجبكم زي السنة اللي فاتت مسرحية السندباد، في انتظاركم ويارب تعجبكم".

وأضافت هنا الزاهد: "انتظروني في مسرحية "الباشا" على مسرح بكر الشدي".

ويواصل تركي آل الشيخ، الترويج للعديد من الفعاليات ما بين الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، التي تشارك في فعاليات موسم الرياض، وتشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي، وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.

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