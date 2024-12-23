قبل سقوطه.. ماذا قال جورج وسوف عن الرئيس السوري السابق بشار الأسد؟

كتب-مصطفى حمزة:

المطرب الكبير جورج وسوف، يعد من أبرز فناني سوريا، الذين دافعوا في وقت سابق عن الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

المطرب السوري الكبير جورج وسوف، الذي يدخل اليوم الإثنين عامه الـ ٦٣، إذ ولد في مثل هذا اليوم 23 ديسمبر عام 1961، في حوار له مع الإعلامي نيشان، تحدث عن الرئيس السوري السابق.

وخلال حديثه عن أزمته المرضية التي أثرت على ذراعه اليسرى، وحركته، قال المطرب الكبير: "تواصل معي الرئيس بشار الأسد الله يطول في عمره، وأخوه العميد ماهر وهم تاج رأسي وحافظين كرامتي، وحاكمين بلدي، وأنا أحب تراب بلدي سوريا"

وتابع: "وأنا كلامي هذا لا تمثيل ولا تمسيخ، وأنا ما بحب أتدخل في السياسة، ولا عندي عداوة مع أي بلد عربي".

المطرب الكبير جورج وسوف، عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، علق عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "أتمنى لسوريا وطني مستقبلاً مشرقاً جامعاً تسوده المحبة والاستقرار والازدهار، مستقبلاً يليق بشعبها الغالي".

من جهة أخرى يستعد المطرب السوري الكبير جورج وسوف، لتقديم حفل رأس السنة في أبو ظبي، بمشاركة المطرب مروان خوري،والمطربة نجوى كرم.