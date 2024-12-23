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عمرو سليم في سهرة خاصة بمناسبة ليلة الكريسماس مع عمرو الليثي

03:40 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
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كتبت- منال الجيوشي

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الموسيقار عمرو سليم والذي يعد من أشهر عازفي البيانو، وذلك في سهرة خاصة مساء غد الثلاثاء على قناة الحياة

ويتحدث عمرو سليم خلال الحلقة عن علاقته بوالده الراحل طارق سليم وعمه صالح سليم ونجله الفنان هشام سليم

كما يتحدث عن عمله بشارع علي محمد علي، وعن خوضه تجربة التمثيل ولماذا لم تستمر

تذاع السهرة الخاصة بمناسبة ليلة الكريسماس غد الثلاثاء ٢٤ ديسمبر، في العاشرة مساء على قناة الحياة

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عمرو الليثي عمرو سليم قناة الحياة طارق سليم صالح سليم هشام سليم
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