عمرو سليم في سهرة خاصة بمناسبة ليلة الكريسماس مع عمرو الليثي

قدم عرضًا غنائيًا مع المشتركين.. فايز السعيد يطرح أغنية جديدة في برنامج

كتبت- منال الجيوشي

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الموسيقار عمرو سليم والذي يعد من أشهر عازفي البيانو، وذلك في سهرة خاصة مساء غد الثلاثاء على قناة الحياة

ويتحدث عمرو سليم خلال الحلقة عن علاقته بوالده الراحل طارق سليم وعمه صالح سليم ونجله الفنان هشام سليم

كما يتحدث عن عمله بشارع علي محمد علي، وعن خوضه تجربة التمثيل ولماذا لم تستمر

تذاع السهرة الخاصة بمناسبة ليلة الكريسماس غد الثلاثاء ٢٤ ديسمبر، في العاشرة مساء على قناة الحياة

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