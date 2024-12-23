لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نرمين الفقي تزين شجرة الكريسماس وتوجه رسالة لمحبيها (صور)

02:51 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نرمين الفقي (4)
  • عرض 5 صورة
    نرمين الفقي (5)
  • عرض 5 صورة
    نرمين الفقي (2)
  • عرض 5 صورة
    نرمين الفقي (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها باستقبال العام الجديد 2025، ووجهت رسالة لمحبيها بهذه المناسبة.

ونشرت نرمين، الصور التي ظهرت فيها وهي تزين شجرة الكريسماس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد وسنة سعيدة لكل الناس اللي حوالينا وأهلي وأصدقائي.. أحبكم كلكم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجميلة" ، "الفاتنة القمر" ، "كل عام وأنت بخير ويا رب تكون سنة خير عليكي وسنة فرح بضلك بصحة وسلامة يا روحي" ، "طول عمرك قمر" ، "أحلى الحلوين".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

اقرأ أيضا:

آية سماحة تنشر صورة جريئة لها مع احدى صديقاتها

نرمين الفقي نجوم الفن شجرة الكريسماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. الفنان صبحي خليل يستغيث بسبب مالك عقار: إحنا في الشارع ومفيش مياه وكهرباء
أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد
بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025