نرمين الفقي تزين شجرة الكريسماس وتوجه رسالة لمحبيها (صور)

قدم عرضًا غنائيًا مع المشتركين.. فايز السعيد يطرح أغنية جديدة في برنامج

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها باستقبال العام الجديد 2025، ووجهت رسالة لمحبيها بهذه المناسبة.

ونشرت نرمين، الصور التي ظهرت فيها وهي تزين شجرة الكريسماس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد وسنة سعيدة لكل الناس اللي حوالينا وأهلي وأصدقائي.. أحبكم كلكم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجميلة" ، "الفاتنة القمر" ، "كل عام وأنت بخير ويا رب تكون سنة خير عليكي وسنة فرح بضلك بصحة وسلامة يا روحي" ، "طول عمرك قمر" ، "أحلى الحلوين".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

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