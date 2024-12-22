"أفلام عادل إمام مفيش فيها رسالة".. سلوى محمد علي تثير غضب جمهورها

كتبت- منال الجيوشي

أثارت تصريحات الفنانة سلوى محمد علي، عن أفلام الزعيم عادل إمام جدلا واسعا، وتصدرت تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية

تصريحات سلوى محمد علي حول الزعيم أثارت غضب جمهورها، حيث أكدت في تصريحات لها أن الجمهور يبحث عن الأفلام الخفيفة للتسلية، موضحة أن الفنان الكبير عادل إمام وهو نجم النجوم، لم يقدم رسالة بأفلامه، قائلة: "عادل إمام قدم أفلام حلوة كتير بس مفيش فيها رسالة"

كما أضافت سلوى محمد علي أن أفلامًا بارزة مثل "خلي بالك من زوزو" و"الأب الروحي"، رغم نجاحها الجماهيري، كانت تهدف بالأساس إلى الترفيه دون التركيز على تقديم رسائل مباشرة.

الفنانة سلوى محمد علي سبق وأثارت الجدل بتصريح قالت فيه: "الفن ليس رسالة، والهدف منه هو الجمال وأن يعطي رؤية مختلفة للمشاهد في بعض الأمور الحياتية"

كما كشفت سابقا عن وصيتها، وقالت إنها تتمنى خروج جثمانها من المسرح القومي