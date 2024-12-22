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بصور مع الأبطال.. طه دسوقي يعلن انتهاء تصوير فيلم "سيكو سيكو"

08:05 م الأحد 22 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    طه دسوقي وباسم سمرة فيلم سيكو سيكو
  • عرض 8 صورة
    طه دسوقي وأبطال فيلم سيكو سيكو (1)
  • عرض 8 صورة
    طه دسوقي وخالد الصاوي وعصام عمر فيلم سيكو سيكو
  • عرض 8 صورة
    طه دسوقي مع صناع وأبطال فيلم سيكو سيكو (3)
  • عرض 8 صورة
    طه دسوقي مع صناع وأبطال فيلم سيكو سيكو (2)
  • عرض 8 صورة
    طه دسوقي وسليمان عيد وعصام عمر فيلم سيكو سيكو
  • عرض 8 صورة
    طه دسوقي مع صناع وأبطال فيلم سيكو سيكو (4)
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كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان طه دسوقي الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "سيكو سيكو" المقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

ونشر طه صورًا من الكواليس مع أبطال وصناع العمل الفني، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "تمت بحمد الله، فركش فيلم سيكو سيكو".

وظهر في الصور أبطال العمل ومنهم عصام عمر، خالد الصاوي، باسم سمرة، سليمان عيد، علي صبحي وغيرهم.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

يذكر أن طه دسوقي يعرض له حاليا مسلسل "فقرة الساحر" عبر منصة "يانجو بلاي".

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طه دسوقي فيلم سيكو سيكو انستجرام طه دسوقي
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