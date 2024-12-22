بصور مع الأبطال.. طه دسوقي يعلن انتهاء تصوير فيلم "سيكو سيكو"

نورهان منصور أنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

أحمد حلمي ينشر صورة مع جيسون ستاثام ويعلق: "قابلت ملك الأكشن"

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان طه دسوقي الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "سيكو سيكو" المقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

ونشر طه صورًا من الكواليس مع أبطال وصناع العمل الفني، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "تمت بحمد الله، فركش فيلم سيكو سيكو".

View this post on Instagram A post shared by Taha Desouky-طه دسوقي (@tahadesouky)

وظهر في الصور أبطال العمل ومنهم عصام عمر، خالد الصاوي، باسم سمرة، سليمان عيد، علي صبحي وغيرهم.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

يذكر أن طه دسوقي يعرض له حاليا مسلسل "فقرة الساحر" عبر منصة "يانجو بلاي".

اقرأ أيضا..

ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق (صور وفيديو)

"نسيت إننا في الشتاء".. مايا دياب تكشف سبب إطلالتها الجريئة في حفل "الموريكس دور"