وفاة محسن التوني عميد المعهد العالي للسينما سابقا.. ونقابة السينمائيين تنعيه

كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، الدكتور محسن التوني الأستاذ بقسم الصوت وعميد المعهد العالي للسينما سابقا.

ونعت نقابة المهن السينمائية الراحل محسن التوني في بيان صحفي عبر حسابها على فيسبوك، جاء فيه: "ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل الدكتور محسن التوني استاذ بقسم الصوت وعميد المعهد العالي للسينما سابقا وعضو مجلس إدارة النقابة، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".

وأضاف البيان: "الجنازة: اليوم السبت الموافق 21 / 11 / 2024 بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

يذكر أن الدكتور محسن التوني كان يشغل منصب عميد المعهد العالي للسينما، وكان له إسهامات عدة في تطوير معهد السينما، وتخرج على يديه عدة أسماء من نجوم الوسط السينمائي، كما كان المشرف العام على مهرجان أبو الهول السينمائي الدولي لأفلام دارسي السينما في العالم بدورته الأولى والذى شهد تكريم عددا من السينمائيين من دارسي أكاديمية الفنون، منهم المصور الكبير علي شوقي رئيس قسم التصوير الأسبق بمعهد السينما، والسيناريست الراحل سعيد عماشة والدكتور مختار يونس أستاذ الإخراج بمعهد السينما، والمونتيرة وفاء صقر.