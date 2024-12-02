بـ"فستان قصير".. أحدث ظهور لـ هيدي كرم والجمهور يغازلها (صور)

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كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة هيدي كرم، بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت هيدي، الصور التي ظهرت فيها بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "البساطة هي جمال اللون الأسود".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "اكتر واحدة طبيعية ومقنعة، ويبقى جمالك مُختلف، انتي أجمل من تفاصيل الجمال، قمر، الجمال والأناقة، أجمل فنانة".

يذكر أن، هيدي كرم تشارك في بطولة مسلسل "وتر حساس" وتجسد من خلاله دور صديقة صبا مبارك التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه "صبا".

مسلسل "وتر حساس" مكون من 45 حلقة وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

كما تشارك هيدي كرم بفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، محمود البزاوي، خالد سرحان، والعمل من إخراج آيتن أمين.